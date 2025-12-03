Как изменится схема движения из-за закрытия Фадеевского путепровода в Краснодаре

Движение по Фадеевскому путепроводу ограничат с 6 по 20 декабря. При этом будут действовать альтернативные маршруты через улицы Аэропортовскую и Бершанскую.

Для водителей объезд организуют через трассу М-4 «Дон». Заехать в аэропорт Краснодара можно будет только со стороны ТРЦ «Oz Молл»: с трассы нужно повернуть на улицу Аэропортовскую и доехать до терминалов. Выезд из аэропорта также будет доступен через улицу Аэропортовскую.

Для пешеходов предусмотрели два маршрута к терминалам воздушной гавани — через надземные переходы над трассой М-4 «Дон» на улицах Бершанской и Крупской. К первому можно дойти, доехав на автобусах № 7 до остановки «ТД Муравей», на автобусах № 31 и 40 — до остановки «Лента».

Автобус № 30 довезет до остановки «улица Куренная» с переходом на Крупской или до конечной «улица Лавочкина» с переходом на Бершанской. Автобус № 176А довезет до остановки «улица Бершанская».

Также на время ремонта путепровода изменится схема движения троллейбусов по маршруту № 7. Транспорт будет поворачивать с Фадеева на 1-го Мая, затем выезжать на трассу М-4 «Дон», разворачиваться на развязке около ТРЦ «Oz Молл» и следовать по автомагистрали до поворота на Аэропортовскую. Обратный путь пройдет через Аэропортовскую с выездом на трассу до Уральской, где троллейбус развернется и через Бершанскую и 1-го Мая вернется к улице Фадеева. Дальнейший путь — без изменений.

Специалисты в круглосуточном режиме будут контролировать ситуацию на дорогах. По улицам Уральской, Бородинской и Горячеключевской изменят режимы работы светофоров, сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поручил ускорить темпы ремонта Фадеевского путепровода в Краснодаре. Глава региона 1 декабря проинспектировал ход работ на мосту, который не модернизировали с момента открытия.

