Фадеевский путепровод в Краснодаре закроют на две недели в декабре

Мост планируют полностью закрыть с 6 по 20 декабря. При этом будут действовать альтернативные маршруты. Вениамин Кондратьев 1 декабря проинспектировал ремонтные работы на путепроводе, который не модернизировали с момента открытия.

Работы идут и днем, и ночью. Сейчас параллельно реконструируют стенки подходов, на них установят пластиковые шумоподавляюшие экраны, чтобы в рядом стоящих домах было тихо и спокойно.

«Работать мы начали на этой стороне 2 октября, в ночь на 1 октября был перепуск движения на левую сторону путепровода. В данный момент мы проводим погружение шпунтовых свай с последующим бурением БНС. Это устройство фундамента подпорной стенки на подходе со стороны Краснодара», — сообщает начальник производственного участка строительной компании Виталий Сусь.

Фадеевский мост — это крупная городская артерия, которая позволяет беспрепятственно пересекать трассу М-4 «Дон» на пути к аэропорту. Аэрогавань краевой столицы открылась в сентябре этого года, каждый месяц пассажиропоток растет. Ход работ оценил губернатор. Этот участок и без реконструкции известен как один из самых затрудненных в городе, теперь же здесь создаются серьезные заторы, на которые жалуются краснодарцы. Потому Вениамин Кондратьев решил лично проинспектировать ремонтные работы. Реакция руководителя региона понятна — он слушает и слышит обратную связь от жителей. Такой же позиции он требует и от своих коллег.

«Давайте учитывать то, о чем сегодня говорят люди. Открылся аэропорт, пассажиропоток растет. Люди с пониманием относятся к тому, что мы ремонтируем мост, но пробки километровые. Здесь важно учитывать то, что это очень важная составляющая жизни города», — говорит Кондратьев.

В качестве эксперимента путепровод планируют полностью закрыть с 6 по 20 декабря. Это поможет проверить удобство альтернативного маршрута и оперативно внести корректировки. На период перекрытия власти предусмотрели объездной маршрут — через улицу Бершанской и Восточный обход. Путь позволит без препятствий добраться до аэрогавани. Губернатор призвал проследить, чтобы такой ход действительно пошел на пользу, не создавая дополнительные пробки.

«Работы должны идти и днем, и ночью. Надо сделать работу быстро, это важная артерия. Люди должны понимать, что работа кипит. Также важно рассказать об альтернативных маршрутках», — говорит губернатор.

«Мы приняли решение на две недели перекрыть Фадеевский путепровод и смотреть, как движение будет происходить в этот момент. Кроме этого, мы идем на то, что перекрываем разворот на поселке Знаменском, где у нас накапливается основная пробка на разворот. Мы поменяем приоритетность, и люди смогут беспрепятственно разворачиваться и ехать в обратную сторону. Это должно способствовать в том числе снижению нагрузки на въезд в аэропорт», — сообщает заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

Реконструкцию одного из главных транспортных объектов города не проводили в течение 50 лет. Катализатором разрушения стало столкновение фур. Из-за удара большегруза с опорой произошел сдвиг балки и разрушение арматуры. Стало необходимо незамедлительно начать ремонт путепровода, по которому ежедневно проезжает множество машин. Без работ состояние моста могло привести к трагическим последствиям. Подрядчик предметно показал губернатору, где пошло разрушение моста.

Такая ситуация сложилась по обеим сторонам путепровода, таким образом, рисуя линию по всем пролетам моста. Мониторинг показал дальнейшее разрушение несущих конструкций, а при проезде самосвалов — опоры начинают сдвигаться друг к другу.

«Я уверен, как и в целом жители Краснодара, которые на своем автотранспорте проезжают по этому мосту, что работы необходимы, но мы еще раз должны понять, что надо выполнить их очень быстро», — подчеркивает глава региона.

Быстро и качественно — такого подхода должен придерживаться подрядчик, уверен губернатор. Из старого каркаса создадут полностью новый мост, современный и безопасный. Увеличится пролет с 24 до 28 м, а количество опор сократится до 3. Такое решение приняли в связи с оптимизацией проекта.

Реконструкцию путепровода важно выполнить в сжатые сроки и с минимальными неудобствами для жителей и гостей Краснодара. Глава региона поинтересовался датой окончания восстановительных работ.

«К концу следующего года, 15 декабря, капитальная реконструкция Фадеевского моста завершается, и он возобновляет свою полноценную работу. По нему так же с такой же интенсивностью сможет беспрепятственно ездить автотранспорт», — подчеркивает губернатор.

Разговор о важности переправы продолжился на рабочем совещании. Вениамин Кондратьев обратил внимание на усердном изучении каждого участка в городе, нуждающегося в ремонте. Главное — не дожидаться, когда дорога придет в негодность и вовремя приступать к работам.

«Большегруз столкнулся с опорой, что было толчком для того, чтобы мы приступили уже к реконструкции моста. Но ведь все равно он год от года приходил в негодность, но деньги не выделялись. Тянуть было нельзя, он мог просто взять и сложиться — причем на федеральную трассу М-4 «Дон». Могла быть большая трагедия, если бы мы не приступили к реконструкции. Давайте не будем ждать, когда очередная фура столкнется с опорой», — говорит глава края.

О том, как идет модернизация дорожной сети кубанской столицы, губернатору доложил глава города Евгений Наумов. В Краснодаре уже приблизились к нормативам по социальному строительству, теперь упор делают на дорожную инфраструктуру.

«Краснодар за последние 15 лет в два раза вырос. Это нагрузка в первую очередь на социальные объекты, дорожную сеть. Бум строительства мы прошли, сейчас уже вышли на нормативное состояние. Сейчас город в преддверии бума дорожного строительства», — докладывает Евгений Наумов.

Вениамин Кондратьев поручил мэру лично следить за каждым этапом реконструкции объекта. Контроль выполнения работ позволит уложиться в срок, уверен губернатор.

«Держите под контролем ход реконструкции. Еженедельно будьте на Фадеевском мосту и смотрите, что происходит, вялотекущая идет реконструкция или полным ходом», — говорит Кондратьев.

Доверие к подрядчику высокое, потому компания, которая занимается Фадеевской переправой, также ведет реконструкцию и на Тургеневском мосту. На совещании руководитель организации докладывает о трудностях, с которыми столкнулись рабочие в ходе ремонта артерии между Кубанью и Адыгеей.

«На Тургеневском мосту 21 ноября, как и было обещано, перезапустили движение с правой стороны. Реализация моста идет согласно календарному сроку, в августе следующего года постараемся раньше срока сдать. Если проектом по Тургеневскому мосту была предусмотрена замена 75% балок пролетного настроения, когда мы вскрыли мост, необходимо было менять 100% балок. Мы с заказчиком эти вопросы решили. Меняем 100% балок пролетного настроения на Тургеневскому мосту, потому что по-другому никак», — сообщает учредитель группы компаний ООО «СтройЮгРегион» Александр Карпенко.

Реконструкция Фадеевского моста входит в программу комплексного развития дорожной сети Краснодара до 2035 года. По ней же в городе начали и ремонт Тургеневского моста, а также строительство развилки на улицах Тихорецкой и Володарского. Впереди строительство транспортной развязки на пересечении Ростовского шоссе и Солнечной, дороги на улице Садовой с путепроводом на Московскую и 40 лет Победы и не только. Все эти проекты требуют колоссальных средств, но результат вложений в виде свободных дорог в городе дороже, отметил руководитель края. Главное, чтобы жители ощущали эти изменения.

«Мы в этом году Тургеневский мост начали капитально ремонтировать. Приступили к строительству развязки, соединяющей Тихорецкую и Володарского. Это тоже дорогостоящий объект. В рамках программы Краснодар получит обновленные дороги, в том числе развязки, мостовые сооружения. Но надо понимать, что это связано с неудобством для автотранспорта и людей. Поэтому тут надо продумать, как сделать так, чтобы период строительства либо ремонта прошел для них менее болезненно», — подчеркивает Вениамин Кондратьев.

В руки подрядчиков мост попал в аварийном состоянии. Чем больше разрушение, тем выше стоимость восстановления. В казне края ценен каждый рубль. Вениамин Кондратьев призвал вовремя принимать меры там, где состояние дорожного полотна критическое. Сейчас на балансе края находятся 620 мостов и развязок — каждый объект необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.

