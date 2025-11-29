Дорогу капитально отремонтировали в станице Кущевской по поручению губернатора

Актив муниципалитета попросил о помощи с ремонтом дороги в переулке Почтовом на встрече с губернатором Кубани в августе 2024 года.

В результате дорожное покрытие капитально отремонтировали по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

«У муниципалитетов есть возможность участвовать в государственных программах региона. Софинансируются работы по содержанию, строительству, реконструкции и ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения. В частности, на капремонт дороги по переулку Почтовому в станице Кущевской выделено порядка 60 млн рублей», — рассказал вице-губернатор Евгений Пергун.

В переулке отремонтировали 880 м дороги на участке от улицы Трудовой до Крупской. Там также обустроили около 12, км тротуаров, 9 пешеходных переходов, 24 парковочных мест. Кроме того, установили фонари уличного освещения и новые дорожные знаки и обновили инженерные коммуникации — линии водоснабжения и связи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

