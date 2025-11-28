Ремонт моста через реку Мацесту в Сочи рассчитывают закончить до конца года

Мэр Сочи Андрей Прошунин 28 ноября сообщил, что восстановительные работы на мосту через реку Мацесту идут с опережением сроков и при благоприятной погоде могут быть завершены до конца года.

Два года назад переправа на автодороге Мацеста — Семеновка пострадала из-за оползня, вызванного обильными осадками. Этот мост соединяет несколько населенных пунктов — Измайловку, Семеновку и Краевско-Армянское — с центральной частью Сочи.

Из-за ЧС природного характера власти были вынуждены ввести на мосту ограничения для автотранспорта и организовать реверсивное движение. Министерство транспорта Кубани направило на восстановление объекта более 58 млн рублей.

Строители проводят комплекс масштабных работ: возводят железобетонный фундамент, сооружают монолитную подпорную стену, устанавливают более 20 свай и около 40 тетраподов. После этого отремонтируют проезжую часть дороги, обновят обочины и ограждения.

«Работы идут с опережением графика и, если позволит погода, должны быть завершены до конца текущего года. Обеспечение транспортной доступности, особенно в сельской местности — это не просто слова. Это вопрос качества жизни горожан и развития всей территории курорта», — отметил Андрей Прошунин.

Параллельно с восстановлением переправы по всему городу продолжается плановое обновление дорожной сети как в центральных районах, так и в сельской местности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

