Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ремонт трассы в Каневском районе планируют завершить раньше срока по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-trassy-v-kanevskom-rajone-planiruyut-zavershit-ranshe-sroka-po-natsproektu
Ремонт трассы в Каневском районе планируют завершить раньше срока по нацпроекту
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Речь о дороге, которая ведет весь автомобильный поток в объезд самой большой станицы в мире — Каневской. Ремонтные работы здесь выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Масштабный ремонт семикилометрового участка автомобильной дороги Краснодар — Ейск в Каневском районе будет продолжаться почти год. Сейчас подрядчик снимает верхний слой асфальта, местами начали стелить выравнивающий слой. Основное покрытие дорожного полотна будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, строители укрепят обочины и нанесут разметку термопластиком. Общая стоимость работ по первому этапу — более 500 млн рублей.

Поскольку работы охватывают крупный участок дороги, датой завершения ремонта, согласно контракту, обозначили 30 ноября 2026 года. Однако строители рассчитывают сдать объект уже в сентябре.

Читайте также: участок трассы в Крымском районе отремонтировали по нацпроекту.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях