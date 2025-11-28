Ремонт трассы в Каневском районе планируют завершить раньше срока по нацпроекту

Речь о дороге, которая ведет весь автомобильный поток в объезд самой большой станицы в мире — Каневской. Ремонтные работы здесь выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Масштабный ремонт семикилометрового участка автомобильной дороги Краснодар — Ейск в Каневском районе будет продолжаться почти год. Сейчас подрядчик снимает верхний слой асфальта, местами начали стелить выравнивающий слой. Основное покрытие дорожного полотна будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, строители укрепят обочины и нанесут разметку термопластиком. Общая стоимость работ по первому этапу — более 500 млн рублей.

Поскольку работы охватывают крупный участок дороги, датой завершения ремонта, согласно контракту, обозначили 30 ноября 2026 года. Однако строители рассчитывают сдать объект уже в сентябре.

