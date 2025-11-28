Участок трассы в Крымском районе отремонтировали по нацпроекту

Речь идет об участке автодороги Славянск-на-Кубани — Крымск в районе хутора Новотроицкого. Протяженность участка составляет 1,9 км.

Ремонтные работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На этом участке специалисты уложили верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и обустроили новые тротуары.

Также для повышения безопасности дорожного движения установили барьерное и перильное ограждения. Помимо этого рабочие устранили деформации проезжей части, в том числе ликвидировали просадки.

В рамках ремонтных работ также восстановили водопропускную трубу, обеспечивающую эффективный отвод поверхностных вод. Дополнительно на участке установили две остановки для пассажиров пригородного и междугороднего сообщения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

