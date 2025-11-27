Ремонт моста на трассе М-4 «Дон» завершили в Выселковском районе
Движение на отремонтированном путепроводе запустили в штатном режиме.
Государственная компания «Автодор» завершила работы на участке 1250 км трассы М-4 «Дон» в Выселковском районе. Ремонт, построенного в 2002 году путепровода, проводили в течение текущего года.
В рамках проекта специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, а также уложили выравнивающий слой, заменили деформационные швы и отремонтировали балки пролетных строений.
Кроме того, дорожники установили новое барьерное и перильное ограждения, обустроили тротуары и нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Читайте также: одобрено строительство самых протяженных в России туннелей на обходе Адлера.