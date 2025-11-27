Logo
Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-mosta-na-trasse-m-4-don-zavershili-v-vyselkovskom-rajone
Ремонт моста на трассе М-4 «Дон» завершили в Выселковском районе
Фото пресс-службы ГК «Автодор»

Движение на отремонтированном путепроводе запустили в штатном режиме. 

Государственная компания «Автодор» завершила работы на участке 1250 км трассы М-4 «Дон» в Выселковском районе. Ремонт, построенного в 2002 году путепровода, проводили в течение текущего года. 

В рамках проекта специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, а также уложили выравнивающий слой, заменили деформационные швы и отремонтировали балки пролетных строений. 

Кроме того, дорожники установили новое барьерное и перильное ограждения, обустроили тротуары и нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». 

Читайте также: одобрено строительство самых протяженных в России туннелей на обходе Адлера.

