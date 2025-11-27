Ремонт моста на трассе М-4 «Дон» завершили в Выселковском районе

Движение на отремонтированном путепроводе запустили в штатном режиме.

Государственная компания «Автодор» завершила работы на участке 1250 км трассы М-4 «Дон» в Выселковском районе. Ремонт, построенного в 2002 году путепровода, проводили в течение текущего года.

В рамках проекта специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, а также уложили выравнивающий слой, заменили деформационные швы и отремонтировали балки пролетных строений.

Кроме того, дорожники установили новое барьерное и перильное ограждения, обустроили тротуары и нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

