Одобрено строительство самых протяженных в России туннелей на обходе Адлера

Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий и последний из пяти этапов строительства обхода Адлера.

Дорога станет частью перспективной автодороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи. Третий этап ее строительства заключается в возведении комплекса тоннелей на глубине до 250 м. В его состав войдут два параллельных автомобильных тоннеля с комплексом сооружений, эстакада длиной 916 м от мостов через реку Кудепсту до западного портала и комплекс подпорных и противооползневых сооружений протяженностью 1 тыс. 412 м.

Во время проектирования и согласования третьего этапа обхода рассмотрели около 20 вариантов трассировки. Многие технологические характеристики объекта станут рекордными и первыми реализуемыми в стране.

Длина тоннелей — 5 тыс. 878 м по прямой — из Кудепсты в сторону Красной Поляны и 5 тыс. 894 м — по обратному ходу. Для безопасной эксплуатации между тоннелями предусмотрено 11 эвакуационных сбоек, через которые можно перемещаться между тоннелями под землей.

Сейчас на техплощадке в селе Высоком идет подготовка к монтажу тоннелепроходческих комплексов. Вместе и каждый в отдельности тоннели станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России. Пока таким считается Гимринский тоннель в Дагестане, длина которого — 4,3 тыс. м. Его строили 33 года.

Протяженность обхода Адлера без учета развязок составит 8,1 км, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», государственная компания «Автодор» 10 июня 2025 года опубликовала проект обхода Адлера. Из иллюстраций видны мостовые переходы через реку Кудепсту в Адлер и из него. Главной частью третьего этапа будут два параллельных тоннеля. Обход Адлера планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Подпишись, здесь всегда интересно.