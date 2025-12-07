Мэр Краснодара оценил дорожную ситуацию после закрытия Фадеевского путепровода

В краевом центре изменили организацию дорожного движения на время ремонта Фадеевского путепровода. Мост закрыли 6 декабря.

Мэр Евгений Наумов проверил, как это отразилось на дорожной ситуации в первые два дня.

«В выходные дорожная ситуация не ухудшилась, машины свободно подъезжают к аэропорту, пробок нет. Беспрепятственно движется и трасса М-4 «Дон». Убедился в этом на месте, — написал Наумов в своем Telegram-канале. — Есть небольшая задержка движения при поднятии на развязку в районе «Оz Молла»».

По поручению мэра, на развязке установят дополнительный сигнальный столбик, чтобы машины поднимались сразу по одной полосе и не создавали заторов. На улицах Уральской и Горячеключевской перенастроили светофоры, чтобы облегчить движение в часы пик.

Обстановку возле аэропорта Центр организации дорожного движения контролирует круглосуточно. На основных перекрестках дежурят специалисты.

«Всю предстоящую рабочую неделю будем в ручном режиме совместно с ГИБДД контролировать транспортные потоки», — отметил Наумов.

Он добавил, что троллейбусы впервые в истории города стали выезжать на федеральную трассу. По новой схеме они доезжают до аэропорта, автономного хода для этого им хватает. Несколько автобусных маршрутов подъезжают к надземным переходам на улицах им. Бершанской и им. Крупской. Через них пешеходы могут пройти к терминалам аэропорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Фадеевский путепровод в Краснодаре закрыли на две недели — с 6 по 20 декабря. Для водителей и общественного транспорта разработали альтернативные маршруты.

