Почему не стоит лежать после еды и чем это грозит?

Древнеримские императоры, сенаторы, квесторы и примкнувшие к ним патриции любили устраивать пиршества в полулежащем положении. У них даже были для этого специально сконструированные диванчики — лежанки. Может быть это было удобно. Может быть модно. А может быть эта традиция чрезмерно преувеличена и мы знаем о ней только из античной литературы.

По крайней мере точно известно, что привычка такая не прижилась. Исчезла вместе с остатками некогда великолепной империи. И не удивительно. Не только есть лежа вредно, но даже принимать горизонтальное положение сразу после еды опасно для здоровья. Почему этого не стоит этого делать, и какие могут последствия давайте разберемся.

Изжога и рефлюкс

Когда тело человека находится в горизонтальном положении, пища перестает удерживаться естественной силой тяжести и вместе с желудочным соком может легко забрасываться обратно в пищевод. А у пищевода нет такой защитной оболочки, как у желудка. Соляная кислота желудочного сока начинает его разъедать.

И вот у вас уже кислый привкус во рту, чувство жжения, отрыжка, изжога. Если «полежать после обеда» становится привычкой, то «встреча» с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью неизбежна.

Проблемы пищеварения

Желудочно-кишечный тракт человека к перевариванию пищи в горизонтальном положении приспособлен так себе. Замедляется моторика, пища с желудочным соком перемешивается с трудом, а продукты переваривания перемещаться в двенадцатиперстную кишку совсем не торопятся. Лежит человек, превозмогает чувство тяжести, вздутие и дискомфорт и старательно «нагуливает жирок».

После сытного обеда

Да! Некоторые традиции предписывают после обеда устроить тихий час. Но не сразу же «отвалившись» от стола! Здоровый сон на полный желудок явление из области сказок и фольклора. А вот повышенный риск апноэ, то есть храп и затрудненное дыхание — явление вполне реальное.

Чем полнее желудок, тем сильнее он давит на диафрагму. Тут и до аспирации недалеко. В редких случаях, но все же случается попадание содержимого желудка в дыхательные пути. Особенно при сильном рефлюксе может возникнуть резкий приступ кашля, или даже аспирационная пневмония. Особенно это опасно для пожилых людей и младенцев.

И прочие опасности

Регулярное лежание после еды может не только обеспечить постоянное воспаление пищевода — возникновение той самой хронической рефлюксной болезни, но и добавит к ней эзофагит — воспаление слизистой оболочки пищевода. Вслед за сужением пищевода, из-за рубцевания после постоянного воспаления, грозит наступление предракового состояния. Это когда клетки слизистой пищевода начнут необратимый процесс изменения под воздействием кислоты.

Что же делать после еды

Идеальный вариант — легкая прогулка на свежем воздухе. Так, чтобы стимулировать перистальтику и способствовать пищеварению. Только никаких интенсивных тренировок! Даже наклонов вперед лучше избегать. Шнурки завязать еще можно, а вот мытье полов лучше отложить. Нет желания и возможности прогуляться — просто посидите. С книгой или с мечтами о хорошем.

Ужинать нужно не позже, чем за 2-3 часа перед сном. Дайте своему желудку время для спокойной работы.

В некоторых случаях прием пищи может происходить лежа, но исключительно по медицинским показаниям и рекомендациям врачей. В остальном — отдых лежа после плотного обеда, каким бы он не казался привлекательным, пользы и здоровья не прибавит. Только создаст нагрузку на пищеварительную систему. А оно вам надо?

