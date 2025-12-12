Гонконгский грипп: что известно о штамме вируса

В середине прошлого века мир узнал о новом штамме гриппа. Тогда — в 1968-1969 годах — пандемия охватила несколько континентов. Для нескольких миллионов человек заболевание стало смертельным. Вирус получил научное буквенно-цифровое обозначение и свое историческое название: «гонконгский грипп». Сегодня этот же вирус гриппа, как один из сезонных штаммов, вновь свободно «разгуливает» по планете и уже пришел в Россию.

Свою экспансию гонконгский грипп начал с Дальнего Востока и Сибири, перемахнул за Урал, распространяясь по всей европейской территории нашей станы. Чтобы гонконгский грипп не стал внезапным сюрпризом — врага нужно «знать в лицо». Подготовиться к встрече и предотвратить ее.

Симптомы гонконгского гриппа

Внезапное начало — характерная черта гонконгского гриппа. Буквально «на ровном месте» происходит резкое появление сильных болей — суставных и головных, моментальный подъем температуры до 38-39 °C и даже до 40 °C.

В теле появляется ломота, слабость. Возможен озноб, сухой кашель, першение в горле. Покраснение слизистых и белков глаз, слезоточивость, насморк и заложенность носа, тошнота и диарея — прилагаются.

От непредвиденного визита гонконгского гриппа не застрахован никто. Но в первую очередь он выбирает самые беззащитные жертвы из, так называемых, групп риска тяжелого течения.

Максимально уязвимы дети до 5-ти лет и пожилые люди после 60-ти. Тяжело переносят сезонный штамм беременные женщины, диабетики, люди с хроническими заболеваниями сердца и легких.

Что делать, если вы заболели

Если вы уже подхватили гонконгский грипп — оставайтесь дома, вызывайте врача и ложитесь в постель.

Не нужно совершать «подвиг» — из последних сил идти в поликлинику и становиться пособником распространения вируса. Себе вы этим не поможете, а вот заразить других — легко.

До прихода врача пейте больше жидкости. При высокой температуре — принимайте жаропонижающие средства. Только не прописывайте сами себе «лечение» антибиотиками. Они на вирус гриппа не действуют. Антибиотики может назначить только врач, если грипп у вас осложняется бактериальными воспалениями.

Только своевременная, квалифицированная помощь может предотвратить тяжелое течение болезни. Она часто осложняется пневмонией, бронхитом и прочими ринофарингитами. Штамм может поражать сердечно-сосудистую систему и вызывать неврологические осложнения — менингит и энцефалит.

Превентивные меры защиты от гриппа

В противостоянии с гонконгским гриппом важнее всего своевременная вакцинация. Она не гарантирует 100%-ной защиты от заболевания, но тяжесть болезни, риск смертельного исхода, значительно снижает.

Лучше всего позаботиться о себе заблаговременно и привиться в сентябре — октябре перед самым сезоном гриппа. Если вы этого не сделали — не теряйте времени, поздняя прививка тоже будет полезной.

Не нужно думать, что в декабре или январе «уже поздно». Помочь себе нужно прямо сейчас. Очень часто пик эпидемии приходится на январь и февраль.

Также стоит помнить, что вакцинация не отменяет стандартные меры предупреждения заражения вирусом.

Правила эти просты:

Соблюдайте гигиену.

Чаще мойте руки.

В общественных местах защищайте себя медицинской маской.

Помещение, в котором находитесь весь день — чаще проветривайте.

Излишних контактов — избегайте.

Будьте здоровы!

Читать также:

Шесть самых страшных заболеваний по уровню выживаемости

Подпишись, здесь всегда интересно.