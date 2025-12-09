Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край днем 9 декабря

На Кубани во вторник в течение дня ожидается геомагнитное возмущение, близкое к уровню G3 (сильная магнитная буря).

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется утром 9 декабря с вероятностью 96%. После полудня геомагнитные возмущения достигнут уровня G 2,7. Такая активность продлится до 18:00, затем магнитосфера начнет стремиться к более спокойному состоянию.

По данным на 9:00, в течение нескольких часов должна начаться магнитная буря.

«Она должна уже идти, но задерживается. Геомагнитный график в последние сутки выглядит совершенно необычно. Как затишье перед бурей», — сообщает официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Также, по словам ученых, Солнце продолжает искрить, на звезде возможны новые вспышки. Накануне, 8 декабря, специалисты зафиксировали несколько сильных солнечных вспышек уровня M и одно событие Х-класса (высшей категории).

Метеозависимым людям рекомендуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему состоянию — не перенапрягаться, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также уделить время сну. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», редкая черная вспышка произошла на поверхности Солнца в полночь 8 декабря. К утру ученые зафиксировали солнечную вспышку высшей X-категории.

