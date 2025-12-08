Редкая черная вспышка произошла на поверхности Солнца

Уникальное космическое явление произошло в полночь 8 декабря. Его зафиксировали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным астрономов, взрыв выбросил над поверхностью Солнца облако плотного холодного водорода, который кажется черным на фоне горящего солнечного диска. Его размер составил около 1 млн км.

«Темное, слабо светящееся холодное вещество, наблюдающееся на фоне яркого диска, создало на несколько часов удивительную иллюзию: то ли призрачного черного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного темного тумана, окутавшего на несколько часов треть солнечного диска», — написали в Telegram-канале лаборатории.

К утру 8 декабря облако холодной плазмы исчезло под давлением солнечного жара.

вспышка высшей категории произошла на Солнце утром 8 декабря. В крупнейшем в этом году комплексе пятен на Солнце произошла первая вспышка высшей категории X. Вспышку зафиксировали в 8:01. Точный балл события — X1.1.

