Вспышка высшей категории произошла на Солнце утром 8 декабря

В крупнейшем в этом году комплексе пятен на Солнце произошла первая вспышка высшей категории X.

Вспышку зафиксировали 8 декабря в 8:01 по московскому времени. Точный балл события — X1.1.

Отмечается, что взрыв произошел в самой малой из групп пятен, образующих крупнейший в этом году комплекс 4294-4296-4298. Самые же крупные центры по-прежнему продолжают копить энергию. С начала декабря в них не произошло ни одной крупной вспышки.

Уточняется, что произошедшая утром в понедельник вспышка имела импульсный характер и продолжалась недолго — около 15 минут. Специалисты отмечают, что такие короткие вспышки обычно не приводят к выбросам плазмы. Однако на видео можно рассмотреть движения вещества вверх из эпицентра взрыва. По мнению астрономов, есть вероятность, что часть солнечной плазмы все-таки ушла в межпланетное пространство, но шансы задеть Землю оцениваются невысоко. По предварительным данным, геоэффективность события низкая.

Отмечается также, что сегодняшняя вспышка категории Х стала неожиданностью. Агентство NOAA, являющееся ведущим в мире и отвечающее за присвоение номеров активным областям на Солнце, на утренней синоптической карте оценивало вероятность вспышки в этой группе пятен в 1%, сообщает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

