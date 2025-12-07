Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря

Выброс плазмы достигнет Земли и вызовет сильные магнитные бури уровня G2–G3 во вторник и в среду. В некоторых регионах также могут появиться полярные сияния.

Расчеты, сделанные специалистами, показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга.

«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить воздействие, в данном случае попросту отсутствуют», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По мнению ученых, существует высокая вероятность формирования полярных сияний. Зимнее время, особенно в морозы, наиболее благоприятно для наблюдения этого явления. Это связано с хорошей прозрачностью атмосферы. Однако пасмурная погода может помешать увидеть сияния.

