На Солнце произошла двойная вспышка

После нескольких дней затишья на Солнце вечером 6 декабря произошла двойная сильная M-вспышка.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Двойная сильная M-вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания, — сообщается в официальном Telegram-канале лаборатории. — Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21 по Москве), вторая как М8.1 (максимум в 23:39)».

Вспышка М-класса считается четвертой по силе в пятибалльной шкале. Она может вызывать умеренные геомагнитные бури.

Читайте также: самая сильная в 2025 году вспышка произошла на Солнце в ноябре. А в начале декабря на Солнце сформировался самый крупный комплекс пятен в 2025 году. По мнению ученых, несоответствие размера пятен и их активности может означать, что там происходит накопление энергии.

