Самая сильная с октября прошлого года вспышка произошла на Солнце

Вспышку уровня X5.16 зафиксировали на Солнце 11 ноября. Максимума она достигла в 13:04 по московскому времени.

Астрономы называют эту вспышку самой сильной с октября 2024 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, по потоку излучения событие в 3—5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10—20 раз.

Более сильная вспышка была зафиксирована 3 октября прошлого года. Но тогда это произошло на краю Солнца и никак не повлияло на Землю. На сей раз взрыв наблюдался в зоне воздействия на нашу планету.

Сейчас ученые затрудняются сказать, когда последний раз вспышки такой и большей силы происходили вблизи линии Солнце—Земля. Возможно, это первый случай за несколько лет.

Первые кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Также можно наблюдать, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях. По сути, вспышка охватила все активные области в центре Солнца.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выбросы плазмы с Солнца вызовут сильные магнитные бури на Земле 11–12 ноября.

