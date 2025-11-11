Выбросы плазмы с Солнца вызовут сильные магнитные бури на Земле 11–12 ноября

К Земле направляются два выброса плазмы от мощных вспышек, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября, что может вызвать магнитные бури уровня G3-G4 (сильная и очень сильная буря) в ночь на среду.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, текущая ситуация напоминает события середины прошлой недели, когда 7 ноября ожидалось сильнейшее геомагнитное событие года. Тогда плазменные облака задели планету лишь краем, вызвав трехдневные бури уровня G2-G3. Сейчас ученые ожидают более жесткое воздействие, близкое к фронтальному удару.

Поскольку выброс от второй вспышки, случившейся 10 ноября, движется гораздо быстрее, остается неясным, успеет ли он догнать облако плазмы, выброшенное днем ранее. Если это произойдет, к планете в ночь на 12 ноября придет единое облако с повышенной плотностью и усиленным магнитным полем, объяснили исследователи.

Магнитные бури уровня G1-G2 и яркие полярные сияния в восточном полушарии могут начаться 11 ноября в 18:00–20:00. Наиболее мощное облако ударит по планете ночью или рано утром 12 числа, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4.

«Возможность выхода текущего события на высший уровень G5 не рассматривается и может возникнуть лишь в исключительном случае», — говорится в сообщении.

В 2025 году очень сильные магнитные бури уровня G4 фиксировали дважды — 1 января и 1 июня. Бури максимального пятого уровня последний раз происходили в мае 2024 года — впервые за 20 лет.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется проявлять особую осторожность и быть внимательными к своему состоянию. Специалисты советуют снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления. Лучше отказаться от алкоголя и крепкого кофе и не допускать недосыпа. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Земле 7 ноября ожидалась самая сильная магнитная буря года.

