На Земле в пятницу ожидается самая сильная магнитная буря года

В ночь на четверг на Солнце произошел второй за сутки крупный выброс плазмы в сторону Земли.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, скорость нового потока около 1000 км/с, а сила — M8.65 баллов.

Пик выброса зарегистрировали в 1:07. По прогнозам ученых, второе облако является еще более крупным и быстрым, чем предыдущее, выброс которого произошел днем 5 ноября.

Специалисты отмечают, что второй выброс догонит и частично поглотит по пути к Земле первый. Геомагнитный удар ожидается в пятницу. В лаборатории отметили, что планете повезет, если ее настигнет только буря уровня G4.

«Исходя из динамики, бездушные роботы могут насчитать и высший балл магнитных бурь G5», — написали ученые в Telegram.

Согласно прогнозу, магнитная буря слабого уровня в Краснодарском крае началась в 3:00 6 ноября и продлится до 12:00. После сохранятся возмущения магнитосферы. Новый пик геомагнитной активности ожидается в 21:00 6 ноября. Он продлился до 18:00 7 ноября.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется проявлять особую осторожность и быть внимательными к своему состоянию. Специалисты советуют снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления. Лучше отказаться от алкоголя и крепкого кофе и не допускать недосыпа. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

