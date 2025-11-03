На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышка , произошедшая около 12:00 2 ноября , достигла уровня M5.0.

Ученые отмечают, что вспышка относится к предпоследнему четвертому классу. Она стала самой сильной за прошедший месяц. В последний раз вспышка уровня M6.4 произошла 28 сентября.

Максимум излучения от выброса плазмы зарегистрировали в 13:11. Сейчас специалисты еще не могут определить направление вспышки.

«Центр активности, однако, пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, солнечное вещество пройдет мимо планеты», — сообщили в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты также напомнили, что по прогнозу солнечная активность и ее влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться. Пик воздействия должен прийтись на середину и вторую половину будущей недели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Солнце возобновились сильные вспышки. Активность наблюдается после двухнедельного затишья. На восточном краю Солнца 2 ноября около 3:30 произошла вспышка, относящаяся к четвертому (сильному) классу активности по пятиуровневой шкале.

