На Солнце возобновились сильные вспышки

На восточном краю Солнца 2 ноября около 3:30 произошла вспышка, относящаяся к четвертому (сильному) классу активности по пятиуровневой шкале.

Активность на Солнце возобновилась после двухнедельного затишья. Вспышка длилась около 11 минут. Предполагается, что она не окажет воздействия на Землю.

«Как ожидается, ночное событие является предвестником длительного всплеска солнечной активности, пик которого придется на наступающую следующую неделю с 3 по 9 ноября», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По мнению ученых, с середины следующей недели вспышки на Солнце начнут оказывать влияние на Землю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вторая по силе за четыре месяца вспышка произошла на Солнце 15 октября.

Читайте также: коронарная дыра, существующая на Солнце уже около четырех месяцев, значительно увеличилась и может повлиять на геомагнитную обстановку Земли.

Подпишись, здесь всегда интересно.