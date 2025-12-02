На Солнце сформировался самый крупный комплекс пятен в 2025 году

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о возможном супервзрыве на звезде.

Суммарная площадь пятен на Солнце сейчас уже на треть больше, чем прежний рекорд года, достигнутый в мае. При этом площадь нового образования, по данным на 1 декабря, достигла около 60% от размеров крупнейших групп пятен XXI века.

За последние два дня крупнейший комплекс пятен проявил минимальную активность, произведя лишь одну слабую вспышку C-уровня. К примеру, северная группа солнечных пятен сравнительной небольшой площади накануне создала мощную X-вспышку.

Несоответствие размера пятен и их активности может означать, что там происходит накопление энергии, уточнили ученые.

«Варианта тут два. Либо всерьез есть план войти в историю, копится энергия для супервзрыва, либо даже не знаем… Будем считать, что на Солнце сформировалось большое и доброе пятно», — сообщает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одну из сильнейших за год вспышек класса Х зафиксировали на Солнце 1 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.