Одну из сильнейших за год вспышек класса Х зафиксировали на Солнце 1 декабря

По интенсивности вспышка, которая произошла 1 декабря в 5:49, входит в пятерку сильнейших на Солнце с начала года.

По предварительным данным, сила солнечной активности достигла X1,95 балла, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что группа солнечных пятен, где сформировалась эта вспышка, расположена достаточно далеко от линии Солнце — Земля.

«Вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю», — написал Леус в соцсетях.

Однако прогноз на предстоящую неделю, основанный на ночных наблюдениях, вызывает опасения ученых. По их словам, центр солнечной активности полностью сохранил за время пребывания на обратной стороне звезды свои энергетические запасы. За два месяца существования область вряд ли неожиданно распадется в ближайшие несколько дней.

Ожидается, что в четверг, 4 декабря, эта область выйдет в зону воздействия на Землю. Дополнительную угрозу представляет наличие в южном полушарии Солнца другой крупной активной области, которая, предварительно, является самой большой в текущем году.

«Если взрывы начнутся еще и в ней (пока она, несмотря на размеры, не проявляет экстремальной активности), то, скажем мягко, начинающийся декабрь 2025 года может войти в историю солнечной физики», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 ноября на Солнце зарегистрировали первые мощные вспышки нового всплеска активности.

