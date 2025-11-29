На Солнце зарегистрировали первые мощные вспышки нового всплеска активности

На Солнце произошла серия значительных вспышек, ознаменовав начало нового всплеска активности.

События начались около 01:00 по московскому времени, когда была зафиксирована первая и самая мощная вспышка.

Всего за короткий период произошло три вспышки балла M. Самая сильная из них, класса M5.9, достигла мощности в 59% от порога, отделяющего ее от высшей категории X. Это первые события такой силы с 16 ноября.

«Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии в Telegram.

По данным ученых, всплеск развивается по более спокойному сценарию, чем рекордные бури трехнедельной давности. Тогда активные области сразу начинали с выбросов высшего класса X. Однако основная причина тех событий — активная область 4274 — пока скрыта за обратной стороной Солнца.

Специалисты отмечают, что пока наблюдения за происходящим на краю светила не несут тревоги и позволяют изучать эстетические аспекты явления. Однако этот «спокойный» период продлится лишь 2-3 дня. После того как активная область выйдет в поле зрения и окажется направленной в сторону Земли, ученым придется оценивать реальные риски и потенциальные последствия для нашей планеты, включая возможность магнитных бурь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученые предупредили о росте мощности и числа вспышек на Солнце в ближайшие сутки.