Ученые предупредили о росте мощности и числа вспышек на Солнце в ближайшие сутки

В пятницу специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о резком усилении солнечных вспышек.

По данным ученых, за последние 24 часа потоки исходящего от Солнца рентгеновского излучения увеличились почти в 5 раз. Также возросла частота малых и средних вспышек. Уточняется, что они не повлияют на Землю, однако это указывают на быстрое накопление энергии звездой.

Согласно прогнозу, 28 ноября ожидается возобновление сильных солнечных вспышек класса M. Вероятность активности высшего значения (X) также увеличилась, но остается на умеренном уровне.

Резкие колебания солнечной активности наблюдаются уже полтора месяца. Они связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров. Когда к Земле выходит активная сторона Солнца, это может сопровождаться сильными магнитными бурями на планете, объяснили сообщили в Telegram-канале лаборатории.

Читайте также: Солнце 20 ноября выбросило протуберанец размером более миллиона километров.

Подпишись, здесь всегда интересно.