Солнце 20 ноября выбросило протуберанец размером более миллиона километров

О выбросе в четверг сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Протуберанец на поверхности Солнца зафиксировали ночью 20 ноября. По данным ученых, выброс плазмы превосходит привычные объемы. Его размер в момент отрыва от Солнца превысил 1 млн км — это в 80 раз больше диаметра Земли.

Причины появления «царь-протуберанца», как плазменное образование назвали в лаборатории, определить почти невозможно. Известно только, что его источник находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз.

Специалисты отметили, что три дня назад примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая «нога» протуберанца, произошел выброс крупного облака плазмы.

«Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник на Солнце и, возможно, связаны с тем же центром 4274, который на прошлой неделе, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне», — сообщили в Telegram-канале лаборатории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самая сильная с октября прошлого года вспышка произошла на Солнце. Вспышку уровня X5.16 зафиксировали на Солнце 11 ноября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, по потоку излучения событие в 3—5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10—20 раз.

Подпишись, здесь всегда интересно.