Глюкоза в крови: зачем сдавать и что может показать анализ

Если у человека сахарный диабет, ему, скорее всего, не нужно объяснять зачем и для чего его направили сдавать анализ на глюкозу. Он знает, что этот анализ ключевой для оценки состояния его здоровья. Но сдачу крови на глюкозу назначают не только диабетикам. Зачем? С какими целями?

Что говорит уровень глюкозы в крови врачу и пациенту? Разберем все по порядку.

Сахарный диабет

Диагностика и контроль сахарного диабета — это, безусловно, основная причина. Врач направляет пациента для сдачи анализа, чтобы «чем раньше — тем лучше» выявить заболевание. Для тех, кто уже живет с диабетом, анализ показывает уровень сахара в крови. А с этим уже можно его контролировать. Можно принимать необходимые меры.

Профилактический чекап

Анализ на глюкозу входит в программу ежегодной диспансеризации. Это один из пунктов оценки общего состояния здоровья. Он говорит о метаболизме человека, проходящего чекап. Он же обращает внимание врачей на работу вашей поджелудочной железы.

Гипогликемия

Низкий уровень сахара в крови, да еще аномальный — это конкретная угроза здоровью. Анализ показывает — есть гипогликемия или тревожиться рано. Дает врачам понять, куда двигаться и какое назначить лечение.

Беременность

Беременным требуется комплексный врачебный подход, в том числе пристальное наблюдение, подтверждение, а лучше исключение возможных патологий.

Гестационный сахарный диабет, так называемый диабет беременных, редко, но встречается. Для его выявления нужно сдать кровь на глюкозу.

Кроме перечисленного

Результаты анализа на глюкозу позволяют врачам оценить эффективность лечения. Скорректировать диету, прием лекарственных препаратов, и прочие назначения. Дать рекомендации по изменению образа жизни пациента.

Что покажет анализ

Уровень глюкозы в крови может колебаться. Он не держится постоянно на одной и той же отметке. Он меняется в зависимости от приема пищи, лекарств, времени суток. Влияют на уровень глюкозы и внешние факторы, окружающая среда, поведенческие привычки и физические нагрузки. Разные виды анализов на глюкозу показывают картину в целом.

Чаще всего анализ сдается утром и натощак. Он показывает базовый уровень сахара. Это позволяет диагностировать предиабет — пограничное состояние, которое говорит о высоком риске развития диабета 2 типа.

Кровь, взятая для анализа глюкозы из пальца или из вены выявляет диабет. Укажет на то, что инсулин не может эффективно использоваться организмом. Или не производится в достаточных дозах.

Пероральный глюкозотолерантный тест или так называемый «тест с нагрузкой» показывает, как организм справляется с сахаром. С его большими поступлениями. Сначала кровь сдается натощак. Затем пациент выпивает стакан сладкой воды. После этого кровь берут еще несколько раз в течение 2 часов.

Анализ на гликированный гемоглобин показывает что у вас: предиабет или уже конкретный сахарный диабет «во всей красе». Он не зависит от времени суток и приема пищи. Физическая активность или стресс тоже не влияют на его показатели. Тест учитывает средний уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца.

Заболевания и состояния

Отклонения в уровне глюкозы могут указывать на другие патологии, а не только на очевидный сахарный диабет.

Глюкоза «шалит» при воспалении поджелудочной железы, заболеваниях эндокринной системы, печени и почек.

Глюкоза «скачет» от сильного стресса, инфаркта или инсульта.

Уровень глюкозы в крови может «зашкаливать» при алкогольном отравлении, длительном голодании, приеме лекарственных препаратов. «Неправильная» глюкоза сообщит о нарушениях в работе надпочечников или гипофиза.

На сдачу

Знать свой уровень глюкозы в крови, следить за ним и не допускать скачков врачи советуют, и даже настоятельно рекомендуют, людям с избыточным весом или ожирением, а так же женщинам, у которых был гестационный диабет или родившим ребенка весом более 4 кг.

Если близкие родственники страдают диабетом, вы тоже от него не застрахованы. Обречены следить за уровнем глюкозы пациенты с артериальной гипертензией и прочими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Женщинам с синдромом поликистозных яичников следить за уровнем глюкозы в крови не менее важно, чем диабетикам. Людям, ведущим малоподвижный образ жизни и тем, кто перешагнул 45 летний рубеж, разумно было бы сдавать этот анализ минимум раз в 3 года. Так, по крайней мере, считает современная медицина.

Важно! Интерпретировать результаты анализов, ставить диагноз, назначать лечение, может только врач. Даже если у вас, ваших друзей и родственников «большой опыт» — не они несут ответственность за правильное прочтение всех этих медицинских показателей.

«Профессионалы» из интернета тоже не могут быть для вас авторитетом. Ваши терапевт или эндокринолог учитывают не только цифры. Они смотрят и на другие симптомы. Они знают индивидуальные особенности вашего организма. Помнят о сопутствующих заболеваниях. Для правильного диагноза важны так же возраст, вес, телосложение пациента и многое другое, что понятно только врачам.

Если вы пользуетесь экспресс-тестами и обнаружили отклонения от нормы. Если у вас просто плохое самочувствие. Если по всем признакам это связано с «ненормальным» содержаниям глюкозы в крови — не занимайтесь самолечением! Поберегите себя и обязательно обратитесь к специалисту!

