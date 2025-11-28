Монтаж новогодней иллюминации на Красной в Краснодаре завершат до декабря

Второй год подряд в самом центре столицы Кубани к Новому году устанавливают праздничную иллюминацию. Светящиеся падающие звезды, арки, цветы и животные вновь порадуют жителей и гостей города.

В этом году работы по монтажу украшений начали во второй половине октября. По новой традиции они появятся на улице Красной — от улицы Буденного до улицы Гаврилова.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара, установкой праздничных световых конструкций на улице Красной занимается компания бизнесмена и основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.

В пресс-службе краевой столицы отметили, что полностью закончить монтаж новогодних украшений обещали к концу ноября.

Праздничные украшения — подарок городу от Сергея Галицкого. В прошлом году появление светящихся инсталляций в центре города вызвало настоящий фурор у жителей и гостей краевой столицы. С момента включения иллюминации каждый вечер бульвар переполнялся желающих лично оценить масштабы подарка.

Больше всего людей на Красной было в выходные. Из-за большого ажиотажа и желания сфотографироваться на фоне иллюминации люди обходили других прохожих по газонам и использовали инсталляции как реквизит. В этом году мэр Краснодара Евгений Наумов попросил быть аккуратнее, не залезать в красивые лилии, не пытаться сорвать дождик, не седлать животных и относится к украшениям бережно и с любовью, «начиная от иллюминации, заканчивая городом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пешеходные пробки, которые вызвала иллюминация, стали причиной споров в сети. По словам жителей краевой столицы, насладиться иллюминацией без избытка попутчиков можно лишь ранним утром. Недовольства коснулись и резонности таких трат.

Кубанцы высказались, что им нужны не украшения на Красной, а развязки и новые дороги. Жители других городов и регионов на это ответили, что готовы в следующем году забрать новогоднее убранство для своих улиц.

