Мэр Краснодара призвал не ломать иллюминацию и «не седлать животных» на Красной

В этом году на Александровском бульваре в краевой столице второй раз устанавливают новогоднюю иллюминацию. Работы начали в конце октября.

Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов в интервью радио «Краснодар», прошлой зимой жители и гости города сильно повредили зеленую часть бульвара, топча его ради фотографий со светящимися фигурами животных.

Праздничная подсветка центральной части улицы Красной — подарок городу от бизнесмена и основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. Глава города поблагодарил бизнесмена за иллюминацию и отметил, что в прошлом году украшение улицы удивило не только юг России, но и жителей других регионов страны.

«Пользуясь случаем, хотел бы убедительно всех попросить. Берегите, будьте аккуратнее, не надо залезать в красивые лилии, не надо пытаться сорвать дождик, и седлать животных не надо. Пожалуйста, это же для вас», — обратился к местным жителям Евгений Наумов.

Глава города также попросил относится к украшениям бережно и с любовью, «начиная от иллюминации, заканчивая городом».

