В Краснодаре 9 декабря зажгут Вечный огонь в новом сквере Героев Отечества

Торжественное открытие сквера Героев Отечества на улице Постовой анонсировал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Новое место памяти павших героев появится на пересечении с улицей Седина. Его площадь — 2,7 тыс. кв. м. Сердцем сквера станет мемориальный комплекс «Воинам Отечества — Героям России» с Вечным огнем.

Открытие комплекса запланировано 9 декабря. По словам Евгения Наумова, открытие сквера Героев Отечества в год 80-летия Победы — символично.

«Уважаемые жители, всех приглашаю 9 декабря. Будет открытие сквера. Мы зажжем Вечный огонь. Это будет, я уверен, место памяти всем нашим героям», — обратился к краснодарцам в эфире радио «Краснодар» глава краевого центра.

Сквер откроют ко Дню Героев Отечества. На его территории установят лавочки, освещение и 11 камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Читайте также: музей Краснодара появится в Доме купца Лихацкого после реставрации. Будущее особняка выносили на обсуждение в администрации города.

Подпишись, здесь всегда интересно.