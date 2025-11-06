Музей Краснодара появится в Доме купца Лихацкого после реставрации

О ходе работ и будущем уникального образца особняка периода эклектики с кирпичным декором позднего классицизма в эфире радио «Краснодар» 6 ноября рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Вопрос об обновлении памятника культуры главе Краснодара во время эфира задала ведущая. В ответ Евгений Наумов сообщил, что к реставрации Дома купца Марка Лихацкого власти города шли долго.

«Компания, которая выиграла торги, с большим профессиональным опытом. Сейчас сняли кровлю и всю лепку, которая несет историческую ценность. Сейчас она на хранении, потом на реставрации будет возвращена назад», — отметил мэр краевой столицы.

Также Наумов рассказал, что ждет объект культурного наследия в центре города после реставрации. По его словам, будущее особняка выносили на обсуждение в администрации города и приняли решение, что из дома купца сделают музей города Краснодара.

Мэр отметил, что в краевой столице, у города-миллионика, нет своего музея, который рассказал бы его жителям и гостям всю историю города от создания до становления и жизни в период войны.

«Мы сейчас уже над этим работаем, передадим управлению культуры, которое будет уже от начала до конца его формировать, наполнять интерактивными вещами», — анонсировал перемены в культурной жизни столицы края мэр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реставрация Дома купца Лихацкого стартовала в Краснодаре. Мэрия заключила муниципальный контракт. На выполнение работ направят около 124 млн рублей.

Специалисты восстановят водосточную систему, утраченные элементы голландских печей и кованных ограждений и кровлю, а также усилят несущие конструкции. На время проведения работ со здания снимут лепнину — ее промаркируют и отправят на реставрацию, чтобы потом вернуть на привычные места. Полностью завершить работы планируют в 2027 году

Подпишись, здесь всегда интересно.