Тихий час: о чем говорит повышенная сонливость днем?

Можно считать, что повышенная дневная сонливость — это такая особенность организма. Но чаще всего это сигнал о том, что с вами «что-то не так».

Может быть — с образом жизни. А может с чем-то и более серьезным. Когда желание поспать застает человека в самое неподходящее время — на работе, учебе, за рулем и так происходит регулярно, нужно бороться не со сном, а с причинами этого состояния.

Сон — не сон или Самые частые причины сонливости

Самая очевидная причина — недосыпание. 7-9 часов здорового сна необходимы взрослому человеку, каким бы «двужильным» он себя ни считал. Если регулярно испытывать «недосып», организм будет пытаться «добрать своё» днем. Точно так же организм реагирует на нарушение циркадных ритмов — тех самых биологических часов. В целом некачественный, прерывистый сон, микропробуждения из-за апноэ, то есть храпа — причина дневной сонливости и потери концентрации.

Образ жизни и привычки

Обильная и жирная пища, особенно перед сном, да и вообще неправильное питание перегружают организм и вызывают усталость из-за недостатка питательных веществ. Организм экономит силы и пытается впасть в спячку.

Принятый накануне алкоголь тоже не придает бодрости. А хронический стресс держит нервную систему в постоянном напряжении. В любой момент ее ресурсы могут истощиться, и человек будет чувствовать постоянную усталость и сонливость. Здесь уже подключаются психологические причины.

Депрессия и тревожные расстройства

Один из основных симптомов депрессии — это изменение структуры сна. Человека накрывает либо бессонница, либо, наоборот, повышенная возбудимость. И то и другое чревато постоянным состоянием сонливости, вялости и желанием спать целый день.

Дневная сонливость может быть вызвана сезонными аффективными расстройствами, возникающими у людей определенного психотипа в осенне-зимний период из-за недостатка солнечного света и других природных «катаклизмов».

Заболевания и лекарственные препараты

Снижение гемоглобина при анемии (малокровии) всегда сопровождается недостатком кислорода в крови и тканях. При заболеваниях щитовидной железы замедляется обмен веществ. При сахарном диабете происходят скачки уровня сахара в крови. При хронических инфекциях и воспалительных процессах организм расходует колоссальное количество энергии на борьбу за выживание. Все это вызывает слабость, усталость и сильную сонливость.

Отдельно стоит отметить идиопатическую гиперсомнию. Это такое заболевание, при котором человек, несмотря на долгий ночной сон, постоянно хочет спать и всегда просыпается не выспавшимся. Это еще называют «опьянение сном».

Прием лекарственных препаратов: антидепрессантов, транквилизаторов, антигистаминных и гипотензивных средства, может вызвать побочный эффект — сонливость.

Когда обращаться к врачу

Если сонливость беспокоит несколько недель подряд. Если нормализация сна и образа жизни не помогает. Если она сопровождается головными болями, постоянно плохим настроением, учащенным сердцебиением, одышкой, резким изменением веса — обращайтесь к терапевту.

Не ждите, пока состояние сонливости станет угрозой вашей безопасности, приведет к травмам при работе с механизмами или вы вдруг внезапно заснете за рулем.

Повышенную дневную сонливость игнорировать нельзя. Нужно найти ее причины. В большинстве случаев они устранимы. Стоит для начала проанализировать свой образ жизни, привести в порядок сон, питание и физические нагрузки. Если это не поможет — не откладывайте визит к врачу.

