Хорошие и плохие дни: лунный календарь на декабрь 2025 года

Ну вот и декабрь. Самый суетливый месяц, когда все спешат завершить дела и закупить подарки к праздникам, а воздух полон радостным ожиданием и ароматом мандаринов. Заглянем в лунный календарь, чтобы спланировать все максимально удачно.

Марафон подарков, начавшийся в ноябре, не прекращается. В декабре ожидается 10 благоприятных дней, из которых три будут особенно хороши. Неблагоприятных дней — всего два. Прекрасное завершение года, вы не находите?

Сдвиг по фазе

Месяц начинается с растущей Луной. Полнолуние в декабре выпадает на 5 декабря и день, по традиции, будет непростым, но, в сравнении с тем, что ожидается в конце месяца — почти ерунда. С 6 декабря Луна начнем убывать. Новолуние придется на 20 декабря, после Луна начнет прибывать и в новый, 2026 год, мы въедем под светом растущего спутника Земли. Пожалуй, это можно считать добрым предзнаменованием.

Благоприятные дни в декабре

Ну, начинайте загибать пальцы! Благоприятными днями станут 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 и 30 декабря. Из них самые удачные — 11, 17 и 18 декабря. Впечатляет? Погодите, мы еще ничего не рассказали. Но не будем тянуть. Итак, 3 декабря — Луна находится в миролюбивом труженике Тельце, который ценит комфорт, материальный блага и вкусную еду. Найдите в этот день время и для работы, и для отдыха. Все вложения в ценные бумаги будут удачными, финансовые операции и сделки — выгодными, а вопросы с недвижимостью решатся в вашу пользу. Отметьте это хорошим ужином, порадуйте своего внутреннего Тельца.

День благоприятен для самоанализа, проработки старых ошибок и построения выводов. Также в этот день вероятен всплеск творческой активности. Не сдерживайте себя, если захочется, например, своими руками создать новогодние открытки для близких. Луна растет, энергия прибывает, хорошо идут дела, направленные на улучшение здоровья и внешнего вида. Да и рабочие дела будут спориться. Не забывайте и про физнагрузки, немного подкачать пресс перед корпоративом всегда полезно. День недели — среда, встречаем Меркурия и вместе с ним учимся, общаемся, работаем с информацией и создаем заделы на будущее.

Хорошо потрудились 3 декабря? Так не останавливайтесь и на следующий день, ведь 4 декабря также обещает быть благоприятным. Луна — в Близнецах, а значит, можно продолжать «работать головой», добавить энергии и браться за несколько дел сразу. Добывать информацию будет легко и приятно, а написание дипломов и диссертаций значительно продвинется. Также в этот день неплохо найти время на общение с близкими.

Луна продолжает расти и энергии уже достаточно много, чтобы браться за серьезные дела и уделить внимание спорту. Неплохое время для переезда, путешествий, командировок и перемены деятельности. Да, менять работу в конце года довольно сомнительное мероприятие, но если решение давно назрело, действуйте. День недели — четверг, день Юпитера. Его энергия дарует успех, почет и славу, но только тем, кто идет вперед без страха и сомнений.

Следующим благоприятным днем станет 10 декабря. Луна находится в знаке Девы, который славится своей рациональностью, вдумчивостью и вниманием к деталям. Любая кропотливая работа, от которой в другой день вы бы впали в уныние, 10 декабря будет в радость. Кроме того, все направления финансовой деятельности будут успешными, если, конечно, подойти к решению вопросов со всей ответственностью. А еще Дева любит учиться и совершенствоваться, берите с нее пример.

Луна убывающая, но энергия еще не достигла критического минимума, так что со всем справитесь. Кроме того, в этот период можно начинать собирать первые плоды своей работы, а также выводить отношения на новый уровень. Если есть что-то, от чего хочется избавиться, 10 декабря — отличное время для этого. День недели — среда, ей покровительствует Меркурий. Не боимся нагружать ум, работаем с информацией, разгребаем накопившиеся дела и с удовольствием общаемся с коллегами и близкими. Чем больше успеете в среду, тем меньше дел останется на конец недели.

Успеть все за один день невозможно, а потому дальше у вас будет еще два прекрасных дня. Так 11 декабря — один из самых благоприятных дней в этом месяце. Луна все еще в Деве, что может быть лучше? Кроме того, в этот день удачными будут любые путешествия, а творческая и физическая активность принесут особую радость. Убывающая Луна входит в третью четверть, когда лучше всего завершать дела, а также назначать операции. Травмы и раны быстро заживают, регенерация улучшается. День недели — четверг, это день Юпитера. Все дела завершатся успехом, главное — видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.

Сразу после этого чудесного дня нас ждет 12 декабря. Все еще Дева, все еще убывающая Луна, но теперь стоит немного притормозить и не нагружать себя новыми делами. Завершайте начатое, анализируйте полученный опыт, подводите итоги и стройте новые планы. Избегайте токсичных людей и острых ситуаций, в четвертой лунной фазе люди становятся излишне эмоциональными, поберегите свои и чужие нервы. Важные встречи лучше не назначать. День недели — пятница, ею управляет Венера. Всем, в особенности женщинам, рекомендуется позволить себе немного расслабиться и уделить время красоте и творчеству. Постарайтесь найти гармонию внутри себя и с улыбкой встречайте наступающие выходные.

Следующий подарок Луны ждет нас 17 и 18 декабря. Это еще два наиболее благоприятных дня в месяце. Луна в Скорпионе 17 декабря велит принимать важные решения, браться за сложные дела, не бояться ответственности и косых взглядов. В этот день вы сами знаете, что такое хорошо ми что такое плохо, слушайте внутренний голос и идите к поставленной цели. Также в этот день хорошо взглянуть на старые неразрешенные проблемы под другим углом — возможно, решение совсем близко. Если есть возможность в этот день пообщаться со старшими родственниками, которым вы доверяете, сделайте это. Возможно, получите совет, который перевернет вашу жизнь. Луна продолжает убывать, так что новых дел лучше не начинать, разберитесь с тем, что есть.

День недели — среда, как вы помните, ею управляет Меркурий. Успешным будет умственный труд, заключение договоров и союзов, а также любое общение.

Последний сверхуспешный, но не последний благоприятный день — 18 декабря. Луна входит в знак Стрельца, который немного отрывает нас от земли. Но, витая в облаках, Стрелец умудряется виртуозно решать все бюрократические вопросы, потому, если есть необходимость побегать по инстанциям с бумажками или пообщаться с юристами — самое время. Но, напоминаем, «низменные вопросы» с землей и строительством Стрельцу не интересны. Вот путешествия и командировки — другое дело. Луна продолжает убывать, так что стоит начать экономить энергию и быть избирательными в общении. Негативные люди лишат вас сил.

День недели — четверг. Ему покровительствует царь всех богов Юпитер. Он овеян славой и почетом и с вами ими обязательно поделится. Правда, есть одно условие: нужно верить в себя и в свой успех. Если есть сомнения, лучше отложить важное решение или разговор на потом. Речь идет как о работе, так и о личной жизни.

Следующий благоприятный день придется немного подождать. Он наступит 24 декабря. Луна — в знаке Водолея. Удачными будут общественные мероприятия, любая творческая или умственная деятельность, а также участие в политической жизни. Главное, не беспокоить своей кипучей энергией начальство или госорганы. В этот день будет хорошо работать интуиция, так что можно будет даже «заглянуть в будущее» — предчувствия не обманут. В романтических делах ждет успех, так что можно даже дать второй шанс бывшему.

Луна растет, энергия прибывает. Начинайте новые проекты, стройте планы и отношения, заводите новые знакомства. День недели — среда. Покровитель — Меркурий. Снова работаем головой, получаем, анализируем и применяем информацию, общаемся и наводим мосты и просто очень много успеваем.

Если что-то не доделали в среду, четверг вам в помощь. Тем более, 25 декабря — тоже благоприятный день. Луна пребывает в мечтательных Рыбах. Да, с концентрацией все не очень радужно, зато какие творческие идеи рождаются в этот день! Обязательно воспользуйтесь открывшимися возможностями, чтобы создать что-то прекрасное. День также хорош для поездок и решения юридических вопросов. Луна растущая, так что есть все основания начать строить планы на следующий год. Даже если замечтаетесь и нафантазируете нечто неосуществимое (Рыбы все-таки) — беды не случится. Не забывайте о личной жизни, самое время устроить романтический сюрприз своей половинке.

День недели — четверг. Уже объясняли вам про Юпитера, но не грех и повторить: успех сопутствует смелым и решительным. Верьте в себя и все получится.

И, наконец, 30 декабря. Вы наверняка всеми мыслями уже за новогодним столом, да и не удивительно — Луна находится в Тельце, а он знает толк в застольях. Но Телец также помнит: как потопаешь, так и полопаешь, потому привык трудиться и того же ждет от нас. Не бросайте незавершенные дела, найдите минутку, чтобы подвести итоги года, подсчитать денежки и похвалить себя. А еще этот день — один из самых позитивных и энергетически мощных в лунном месяце, за что бы вы ни взялись — все получится. Луна прибывает, уровень энергии приближается к пику, вы сейчас можете горы свернуть. Да еще и день недели — вторник, которым управляет энергичный Марс. Если вдруг вместо генеральной уборки к празднику вы внезапно затеете ремонт, в этом не будет ничего удивительного. А главное — вы справитесь, тут уже сомневаться не приходится.

Неблагоприятные дни в декабре

Всего два дня — 5 и 28 декабря немного подпортят общую картину, но неприятность эту мы, конечно, переживем.

Полнолуние 5 декабря, как это часто бывает принесет с собой нестабильность и обострения. Луна пребывает в Близнецах, но знак этот, обычно позитивный, деятельный и многозадачный, повернется не самой лучшей стороной. Сконцентрироваться на чем-то одном будет невозможно, общение вместо конструктивного диалога превратится в «крысиный чатик» со сплетнями и злословием, а добытая информация окажется не столь уж ценной. Кроме того, это 15 лунный день, День искушений. Свернуть не на ту тропинку или войти не в ту дверь в этот день будет проще простого. Велик риск разругаться с близкими или поскандалить с коллегами. Будьте осмотрительны.

Также помните, что в полнолуние обостряются недуги, повышается риск получения травм, кровоточивость ран увеличивается (никаких операций в полнолуние без крайней нужды!), а люди становятся нервными и несдержанными. Ну и к стакану многих тянет непреодолимо. Не одобряем и вам не советуем.

День недели — пятница, которой управляет Венера. Если в творящемся хаосе у вас будет возможность отрешиться от реальности и просто смотреть на что-то красивое — это лучшее, что вы сможете сделать для себя.

Но полнолуние — это еще цветочки. Полное лукошко ядовитых ягодок Луна принесет нам 28 декабря. Луна будет в Овне. Импульсивном, вспыльчивом, агрессивном и совершенно неудержимом Овне. В этот день наилучшим решением будет запереться дома и тихо сидеть на диване, не реагируя на внешние раздражители. Любые дела могут сорваться из-за мелочей, риск конфликтов возрастает многократно, велик риск травм и несчастных случаев. Также лучше держаться подальше от огня и острых предметов. И, как будто нам было мало Овна, 28 декабря — это девятый лунный день. Он считается критическим. Стоит остерегаться обмана, держаться подальше от ненадежных людей, а также стараться не давать волю закипающему внутри негативу. Это не тот день, когда в споре родится истина, конфликт никому на пользу не пойдет.

Луна растущая, энергии много, и очень жаль, что в этот день в мирных целях применить ее вряд ли получится. День недели — воскресенье, день Солнца. В этот день рекомендуется дать себе отдых, сбросить груз забот и провести время с приятными людьми. Но, с учетом всех обстоятельств, с людьми как раз лучше не взаимодействовать. Просто отдохните дома в одиночестве.

Читайте также:

Топ-7 самых стеснительных знаков зодиака.