Ретроградный Меркурий в 2026 году: когда ждать и что делать?

Даже выброса протуберанцев с Солнца многие из нас боятся меньше, чем ретроградного Меркурия. Хотя казалось бы — чем может навредить самая маленькая планета Солнечной системы? Но не зря в народе говорят: мал клоп, да вонюч.

Ретроградный Меркурий — это тот, кто виноват в ваших сорвавшихся сделках, в возвращении бывших возлюбленных и друзей, которых даже вспоминать противно. В том, что автобус опоздал, в том, что начальник наорал… И да, «стрелку» на колготках тоже он вам обеспечил, и ноготь вам он сломал, кто же еще. Сваливать на Меркурия ответственность за все легко и приятно. Однако, справедливости ради, не все в нашей жизни подчиняется движению небесных тел. Странно слышать такое от астролога? Извините, критическое мышление и элементарную логику никто не отменял. Но и ретроградный Меркурий — не выдумка. Но, прежде, чем назвать даты, в которые у кого-то будет возможность спихнуть всю вину за пролитый кофе на ближайшую к Солнцу планету, напомним, что вообще такое ретроградный Меркурий.

Ретроградным Меркурий называют тогда, когда жители Земли видят, как самая маленькая планета движется в обратном направлении по своей орбите. На самом деле в этот момент Меркурий он просто движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. То есть, по факту, имеем дело с оптической иллюзией. В течение года такое происходит три-четыре раза и тянется около трех недель. Но неприятные «подарочки Меркурия» земляне получают немного дольше. Также напомним, что для людей, родившихся под ретроградным Меркурием, подарочки в этот период — без кавычек. Ну, раз уж знания мы освежили, переходим к конкретике.

В 2026 году ретроградить Меркурий будет три раза. Важно отметить, что все три — в знаках стихии Воды. А чем особенно отличаются водные знаки? Правильно, чувствительностью и эмоциональностью. Копайте рвы, заряжайте ружья — скоро ваши «призраки прошлого» попрут на стройными рядами, умоляя дать им еще один шанс. Когда объявлять режим повышенной готовности? Запоминайте, а лучше записывайте: с 26 февраля по 20 марта, с 29 июня по 23 июля и с 24 октября по 13 ноября. То есть, ретроградный Меркурий пройдет через знаки Рыб, Рака и Скорпиона.

Общие рекомендации для жизни под ретроградным Меркурием: новые важные проекты не начинаем, крупные покупки не совершаем, отношения не выясняем, эмоциям не поддаемся. Ну и, конечно, никаких кардинальных решений. Скорее всего, о них придется пожалеть. Лучше сосредоточиться за завершении начатых дел, на очищении и гармонизации пространства и планировании новых дел.

От общего — к частному. Чем опасны три периода ретроградного Меркурия в 2026 году, как жить и чего лучше не допускать?

Ретроградный Меркурий в Рыбах

Милые-милые Рыбки, мечтательные и чувственные… В сочетании с ретроградным Меркурием они подарят нам проблемы с логикой и способностью трезво оценивать происходящее. Чтобы без потерь пережить период с 26 февраля по 20 марта вам придется перепроверять информацию, держать баланс и попрактиковать медитацию, иначе иллюзии и эмоции снесут крышу. В этот период лучше отказаться от подписания важных документов, не принимать решений, связанных с финансами или крупными покупками (даже если «сердце подсказывает», что новая машина нужна прямо сейчас). Также будьте готовы к трудностям в общении с окружающими. Появится немало желающих задурить вам голову сладкими обещаниями и навешать лапши на уши. В этот период очень велик риск стать жертвой мошенников. Постарайтесь уделять больше внимания своему внутреннему состоянию, избегайте конфликтов и займитесь творчеством.

Ретроградный Меркурий в Раке

Второй ретроградный Меркурий ожидается с 29 июня по 23 июля. В этот период «вредная планета» будет пребывать в знаке Рака. Рак — самый эмоциональный и ранимый знак. Кроме того, он очень ориентирован на дом, семью и отношения в паре. Вот тут-то и возможны сложности. И дело не только в появлении пресловутых токсичных бывших возлюбленных или друзей, которых за ухо и в музей, — напряжение может появиться в отношениях с родными. Будьте мягче, мудрее, но и о личных границах не забывайте, не поддавайтесь на провокации. Предаваться воспоминаниями за просмотром старого альбома — можно. А вот звонить бывшим или упрекать маму за то, что когда-то не купила Барби, — точно нет. Капризы и претензии со стороны близких воспринимайте философски — это им просто Меркурий в голову ударил, скоро все пройдет.

Также этот период не подходит для покупки нового жилья, ремонта или переезда. Еще есть вероятность поломок бытовой техники, к этому нужно просто быть готовым.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе

Весь мир идет на меня войной — вот что вы можете почувствовать в период с 24 октября по 13 ноября. Скорпион и сам по себе — не самый мирный знак. А тут еще и ретроградный Меркурий, как же нам не повезло… Или все не так страшно? В конце концов, только мы решаем — сорваться и наорать на того, кто, условно, «слишком громко дышал», или промолчать и не создавать конфликт без крайней необходимости. Как вы уже поняли, в этот период опять в зоне повышенного напряжения окажется сфера общения и отношений. Скорпион резок, решителен, проницателен, так что острые ситуации неизбежны. Ваша задача — выйти из них, не потеряв лицо, и никого не покалечив. Также в этот период будет лихорадить сферу финансов. Рекомендуется не брать и не давать в долг. Да, кредитов и ипотек это тоже касается. И, принимая во внимание все перечисленное, опасайтесь вступать в конфликты на работе. Иначе и с людьми разругаетесь, и без премии останетесь.

Третий период ретроградного Меркурия в 2026 году лучше потратить на вдумчивый анализ отношений (но никаких решений не принимаем!), подсчет финансов, пересмотр и планирование имеющегося бюджета и на достижение внутренней гармонии.

Читайте также:

Самые злые знаки зодиака: от меньшего к большему.