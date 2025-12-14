Беспилотную опасность объявили вечером 14 декабря в Краснодарском крае

Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в воскресенье около 20:35.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», частные домовладения пострадали при атаке БПЛА в ночь на 14 декабря в Северском районе. На одном из участков возник пожар, его оперативно потушили. Возгорание возле Афипского НПЗ произошло после падения фрагментов беспилотника. Всего обломки дронов повредили 16 домов в поселке Афипском. Пострадавших среди населения нет.

Над Краснодарским краем сбили 22 украинских БПЛА в ночь на 14 декабря. Всего в ночное время дежурные средства российского ПВО перехватили и уничтожили 235 украинских дронов.

