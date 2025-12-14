Пожар возле Афипского НПЗ произошел после падения обломков БПЛА

Из-за падения фрагментов сбитого украинского беспилотника ночью 14 декабря загорелась газовая труба рядом с территорией Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Произошел пожар в районе одного из контрольно-пропускных пунктов на площади 100 кв. м. Возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Также в Северском районе завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки дронов. В большинстве случаев в зданиях выбило окна, в некоторых пострадали кровля или двери, в одном образовались трещины на потолке. Всего обломки БПЛА повредили 16 домов в поселке Афипском.

Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь местным жителям, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», частные домовладения пострадали при атаке БПЛА в Северском районе. На одном из участков возник пожар, его оперативно потушили. Были повреждены 11 объектов и линия электропередачи. Пострадавших среди населения нет.

Над Краснодарским краем сбили 22 украинских БПЛА в ночь на 14 декабря. Всего в ночное время дежурные средства российского ПВО перехватили и уничтожили 235 украинских дронов. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря.

