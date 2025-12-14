Семь частных домовладений пострадали при атаке БПЛА в Северском районе

Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников ночью 14 декабря.

Фрагменты сбитых дронов ВСУ упали в поселке Афипском Северского района. В результате в огороде одного из домовладений возник пожар, его оперативно потушили. В одном случае пострадала хозпостройка. Еще в пяти частных домах выбило стекла в окнах.

Также по трем адресам обломки БПЛА упали без повреждений. В одном месте произошел обрыв линии электропередачи.

Во всех случаях пострадавших среди людей нет. На местах падения дронов работают экстренные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Электроснабжение восстановлено, сотрудники администрации поселения приступили к подворовому обходу. В случае повреждения вашего домовладения после атаки БПЛА необходимо сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112», — написал и. о. главы Северского района Алексей Чеверев в Telegram.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря. Для обеспечения безопасности полетов поздним вечером в субботу ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Их сняли утром в воскресенье, сообщил в 5:27 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Читайте также: ночью 9 декабря фрагменты сбитого БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и Отрадной.

