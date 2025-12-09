Фрагменты сбитого БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и Отрадной

Обломки сбитого украинского беспилотника рухнули в районе автодороги между Армавиром и станицей Отрадной ночью 9 декабря.

Несколько фрагментов попали в заднюю часть автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники специальных и экстренных служб провели на месте все необходимые работы. Движение транспорта по трассе оперативно восстановили, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: над регионами России ночью 9 декабря сбили 121 украинский беспилотник. В период с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. Из них два беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ликвидировали над территорией Краснодарского края.

