Над регионами России ночью 8 декабря сбили 121 украинский беспилотник

Российские военные во вторник ночью отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

В период с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Из них два ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

Самой массированной атаке БПЛА этой ночью подверглись Белгородская область и Крым, где сбили 49 и 22 дрона противника соответственно. Также 10 беспилотников устранили в небе над Рязанской областью.

Кроме того, девять БПЛА сбили над Воронежской областью, восемь — над Каспийским морем, по пять — над Ростовской областью и Республикой Калмыкия.

Еще четыре дрона ВСУ обезвредили над территорией Нижегородской области, три сбили над Липецкой областью, два — над Курской областью. Также по одному беспилотнику уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае вечером 8 декабря объявили угрозу атаки беспилотников. Во вторник, 9 декабря, около 6:10 жители региона получили сообщение от РСЧС об отмене беспилотной опасности. В аэропорту Краснодара утром сняли ограничения на полеты, которые действовали около восьми часов.

Подпишись, здесь всегда интересно.