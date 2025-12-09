В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты, введенные вечером 8 декабря

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту столицы Кубани ввели 8 декабря в 23:13.

О снятии ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 7:05.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

По данным онлайн-табло аэропорта на 7:15, на вылет задерживается рейс HY-9834 в Наманган «Узбекских авиалиний».

На прилет задерживаются рейсы A4-3052 из турецкой Антальи («Азимут) и HY-9833 из узбекского Намангана («Узбекские авиалинии»).

Актуальную информацию о времени вылета пассажиры могут уточнить у авиакомпаний, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае вечером 8 декабря объявили угрозу атаки беспилотников. Во вторник, 9 декабря, около 6:10 жители региона получили сообщение от РСЧС об отмене беспилотной опасности.

