В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты, введенные вечером 8 декабря
Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту столицы Кубани ввели 8 декабря в 23:13.
О снятии ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 7:05.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
По данным онлайн-табло аэропорта на 7:15, на вылет задерживается рейс HY-9834 в Наманган «Узбекских авиалиний».
На прилет задерживаются рейсы A4-3052 из турецкой Антальи («Азимут) и HY-9833 из узбекского Намангана («Узбекские авиалинии»).
Актуальную информацию о времени вылета пассажиры могут уточнить у авиакомпаний, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае вечером 8 декабря объявили угрозу атаки беспилотников. Во вторник, 9 декабря, около 6:10 жители региона получили сообщение от РСЧС об отмене беспилотной опасности.