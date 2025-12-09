В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную вечером 8 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона 9 декабря в 6:09.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 22:02 8 декабря.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Приближаться к обломкам сбитых беспилотников категорически запрещается. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с объявленной по Краснодарскому краю беспилотной опасностью вечером во вторник также ввели временные ограничения в аэропорту Краснодара. Для обеспечения безопасности полетов в аэрогавани ограничили прием и выпуск воздушных судов.

