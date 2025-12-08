В Краснодарском крае вечером 8 декабря объявили угрозу атаки беспилотников

Жители Кубани в понедельник около 22:00 получили уведомление от РСЧС об угрозе беспилотных летательных аппаратов.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

При получении информации о приближении беспилотников необходимо сохранять спокойствие и повысить бдительность. Важно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

