В Геленджике включили сирены, оповещающие об опасности БПЛА

О включении сирен сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в понедельник в 11:40.

Мэр Геленджика призвал жителей и гостей города предпринять меры предосторожности.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА. Звучит сигнал «Внимание всем»! Уважаемые жители, отойдите от окон, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, спуститесь в цоколь», — написал Богодистов в Telegarm.

Он также напомнил о запрете на размещение в соцсетях или чатах фото и видео работы служб, полетов либо мест падения беспилотных аппаратов.

Обновление:

Около полудня угрозу атаки БПЛА в Геленджике отменили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили в понедельник в 10:37. В 10:51 в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Подпишись, здесь всегда интересно.