В аэропорту Геленджика 8 декабря ограничили полеты из-за опасности БПЛА

Временные ограничения в аэропорту города-курорта ввели утром 8 декабря из-за объявленной в регионе беспилотной опасности.

Как сообщил пресс-секретарь в Telegram Росавиации Артем Кореняко, запрет на прием и выпуск воздушных судов в Геленджике начал действовать с 10:51.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул представитель Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили в понедельник в 10:37 8 декабря.

При получении таких сообщений необходимо сохранять спокойствие и повысить бдительность. Важно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

