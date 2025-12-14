Российские военные в субботу ночью отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

В период с 23:00 13 декабря до 7:00 14 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник. Из них 22 ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

Самой массированной атаке БПЛА этой ночью подверглись Брянская область и Крым, где сбили 35 и 32 дрона противника соответственно.

Также 15 беспилотников ВСУ ликвидировали над Тульской областью, 13 — над Калужской областью, 7 — над Курской областью.

По четыре беспилотника уничтожили над территориями Рязанской и Ростовской областей. Три БПЛА сбили над Белгородской областью, еще два — над Ленинградской областью.

Кроме того, по одному дрону ВСУ ликвидировали над территориями Смоленской, Псковской, Новгородской областей и Московского региона.

Всего в ночное время дежурные средства российского ПВО перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Где были сбиты 93 из них — не уточняется, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семь частных домовладений получили повреждения при атаке БПЛА в Северском районе. Во всех случаях пострадавших среди людей нет. На местах падения дронов работают экстренные и специальные службы. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря.

