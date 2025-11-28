Чего ждать в холода: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025/26

Впереди самое беспокойное время, когда нужно и подарки закупить, праздники отметить так, чтобы не было мучительно больно за бездарно потраченное время, а потом еще и в феврале не сорваться и не «достать чернил и плакать». Чего ждать и к чему готовиться знакам зодиака этой зимой?

Зимой 2025/26 каждому придется немного поволноваться. Разница лишь в том, что для кого-то волнение будет приятным, а кто-то ощутит, что зима не просто наступила, а наступила прямо на него.

Овен

Как мы ранее писали, Овен — один из четверки самых везучих знаков, кому в год Краснодй Огненной Лошади будет везти почти во всем. Однако есть нюансы. Уже в декабре Овнам под хвосты попадет шлея такого размера, что стоять на месте станет просто невозможно. Все давние желания перемен — как в карьере, так и в личной жизни, — обострятся и судьбоносные решения будут приниматься как будто сами по себе. С одной стороны это хорошо — рывок к новым вершинам, что вполне в характере Овна и, как правило, ему на пользу. С другой же — можно легко наломать дров, что тоже для Овнов вполне типично. Совет на зиму: прежде, чем выбить рогами очередную дверь, дайте себе три минуты на размышление. Перевернуть свой мир вы еще успеете — весь год впереди.

Телец

Еще один счастливчик, которому в новом году можно ничего не бояться. Но до Нового года еще надо дожить, потому не стоит быть слишком самоуверенным в декабре. В январе и феврале — пожалуйста. Но декабрь для Тельцов станет «самым темным часом», который, как все мы помним, бывает перед рассветом. Причем тьма накроет столь важную для представителей этого знака зодиака материальную сферу. Денежки будут улетать, как в будто кто-то вытягивает их из вашего кошелька мощным пылесосом. А где лишние расходы, там и раздражение и навязчивое желание боднуть ближнего своего. Есть риск крупно поссориться с кем-нибудь перед самыми праздниками. Не поддавайтесь искушению, сохраняйте спокойствие и относитесь ко всему философски — деньги приходят и уходят, а люди остаются.

Близнецы

Тут без особых сюрпризов: как неслись Близнецы весь год со скоростью курьерского поезда, так и зимой не замедлятся. Откуда у представителей этого знака зодиака столько энергии — сам Меркурий недоумевает. Всю зиму Близнецы будут в центре событий, новые возможности и знакомства посыплются на них, как из рога изобилия. Главное, не потерять голову и не ввязываться в сомнительные авантюры. А еще стоит следить за тем, что, кому и когда говорите. Иногда лучше не делиться своим экспертным мнением с тем, кто не просил его высказывать.

Рак

Теплый плед, толстый кот, ароматный кофе с корицей и радостное предвкушение нового счастья — главным словом для Раков этой зимой будет «уют». Представителей этого знака зодиака наконец-то посетит долгожданное ощущение гармонии и умиротворения. Тревоги отступят, окружающие перестанут ранить нежную рачью душу, мир предстанет светлым и чистым, как свежий снег. Звезды не обещают, что судьба всю зиму будет нести Ракам только пряники, просто умиротворение, снизошедшее на представителей этого знака зодиака, не позволит никаким ядовитым стрелам пробить их панцирь.

Лев

Львы, готовьтесь блистать. Да, понимаем, немного утомляет быть самым-самым в режиме 24/7, но тут уж ничего не поделаешь. Вашей энергичности этой зимой позавидуют даже Близнецы. У вас появятся силы на решение даже тех вопросов, которые весь год казались безнадежными. А еще готовьтесь к череде светских мероприятий, где вам придется всем показать, кто тут Цари и Царицы. Не бойтесь переборщить — всеобщее восхищение гарантировано, а мелкие завистники захлебнутся собственным ядом раньше, чем испортят вам настроение. Важно: этой зимой есть шанс начать дело, которое уже весной начнет приносить плоды. Не упустите его. И помните: вы — один из четверки счастливчиков на предстоящий год.

Дева

Девам декабрь принесет то, чего они так не любят: суету и беспорядок. Ощущение, что нужно бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте, будет преследовать весь первый зимний месяц, вытягивать силы и испытывать нервы на прочность. Это просто нужно пережить. Уже в январе круговерть остановится, Девы выдохнут и начнут наводить порядок в голове и в жизни. Январь и февраль для представителей этого знака зодиака станут временем «генеральной уборки» — появится возможность избавиться от лишнего, починить сломавшееся и впустить в свою реальность что-то новое и важное. Не будем напоминать Девам, что перед принятием решения нужно подумать — это они и так знают. Лучше посоветуем не тормозить, если решение давно назрело и выглядит логичным.

Весы

Весам зимой тоже придется выйти из зоны комфорта. Представители этого знака терпеть не могут выбирать и принимать кардинальные решения, но на сей раз отвертеться не удастся. Если слишком долго откладывали, взвешивали за и против, высчитывали выгоду и пытались спрогнозировать потери, вы уже почти упустили время. Если не разберетесь с собой и своей жизнью в декабре, выбор сделают за вас. В любом случае, в январе и феврале вам придется иметь дело с последствиями этого выбора. Добрый совет: сохраняйте внутреннее спокойствие и не позволяйте ветрам зимы снести вам крышу. И еще один: выбирайте не то, что выглядит выгодным и логичным, а то, что вам по душе. Сухая логика — это все-таки про Деву, а не про вас.

Скорпион

Если бы мы хотели описать зиму 2025/26 для Скорпиона при помощи всего одной карты Таро, мы бы вытащили Колесо Фортуны. Вопрос только в том, прямая или перевернутая карта выпадет. Для всех Скорпионов грядет резкий поворот и кардинальные перемены, к которым хорошо бы быть готовым, но это вряд ли получится. К добру или к худу — однозначного ответа нет. Однако ощущение ясности и освобождения от старых оков звезды обещают совершенно точно. А свобода для Скорпиона — уже хорошо. Звезды советуют ничего не бояться и позволить себе быть тем, кем хочется и вести себя так, как душа велит, а не «старшие» сказали.

Стрелец

Стрельцам этой зимой можно только позавидовать — они окажутся в своей стихии. Движение, драйв, вдохновение и поездки — судьба даст все, что наполняет жизнь представителей этого знака зодиака смыслом. Энергия будет бить ключом, успеете все, что захотите, а что не успеете, то вам и не нужно. Не жалейте об упущенных возможностях, не держитесь за отжившие свое связи, не выбирайте то, что «надо», жертвуя тем, чего по-настоящему хочется.

Козерог

Вы весь год «работали на зачетку», а теперь зачетка начнет работать на вас. Приходит время собирать плоды. Какими они будут — зависит от того, что и насколько хорошо вы успели сделать. Усердно трудились и выстраивали крепкие отношения — зима будет теплой, сытной, стабильной и уютной. Умудрились без толку истратить все ресурсы — сидите и думайте над своим поведением. В любом случае три зимних месяца резких перемен не принесут, период активного движения начнется весной.

Водолей

Водолеи, к которым предстоящий год будет так же благосклонен, как к Тельцам, Овнам и Львам, могут начинать готовиться к череде удач. Зимой представителей этого знака посетят неожиданные озарения, способные сильно повлиять на будущее. Звезды рекомендуют обращать внимание на совпадения и случайности, прислушиваться к внутренним импульсам и не пропускать знаки, которые подает Вселенная. Отбросьте рациональность, включите интуицию — именно она этой зимой станет вашим лучшим советчиком.

Рыбы

Зима 2025/26 обещает быть доброй к Рыбам. Окружающие наконец-то поймут, какое сокровище рядом с ними, и окружат Рыб теплом и заботой. Главное, чтобы они не перестарались и не задушили, потому Рыбам стоит научиться выстраивать границы. Сохраняйте баланс — иногда вам будет нужно побыть наедине со своими мыслями, чтобы не выгореть. Во второй половине января ожидаются интересные рабочие проекты, звезды советуют уделить им максимум своего внимания — дело будет непростое, но очень выгодное.

Читайте также:

2026 — год Красной Огненной Лошади: символ и приметы грядущего года.