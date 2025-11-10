Топ-4 знаков зодиака, которым точно улыбнется удача в 2026 году

Каждый — сам кузнец своего счастья, с этим спорить бессмысленно. Однако некоторым всегда везет больше, чем другим. А все потому, что они родились в правильное время. Каким знакам зодиака в 2026 году нужно готовиться к череде подарков судьбы?

Наступающий год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Она — существо энергичное, целеустремленное и очень трудолюбивое. Те же качества она ценит и в других. При этом Лошадь имеет и маленькие слабости — комфорт, тепло и заботу. Таким образом не сложно угадать, кто станет ее главным фаворитом.

Телец

Да, именно Тельцам год Красной Огненной Лошади сулит все возможные блага. Представителям этого знака, конечно, придется потрудиться, но работа будет в радость и щедро окупится. За материальное благополучие в этом году можно не переживать — хватит на все и про запас отложить получится. Но рисковать понапрасну и связываться, к примеру, со ставками или азартными играми не стоит.

В личной жизни наступит время гармонии и укрепления союза. Если собираетесь создать семью — этот год будет наилучшим для этого временем. Для переезда год тоже может стать удачным, особенно если это переезд в «собственное гнездышко.

Овен

Еще один любимчик судьбы на весь предстоящий год. Напор Овна и его стремление достичь высоких целей очень нравятся Лошади, так что она с удовольствием в этом поможет. Важно не забывать о здоровье и постараться поменьше конфликтовать с окружающими. Да, в год Огненной Лошади Овны под защитой и недоброжелатели не смогут серьезно навредить, но год закончится, а враги останутся. Овнам стоит об этом помнить.

Год Красной Огненной Лошади для Овна может стать судьбоносным. Смена работы, семейного статуса, переезд в другой город или даже эмиграция — все это весьма вероятно. И тут важно хотя бы на минуту задуматься — точно ли это нужно? Если сердце подсказывает, что там, в неизведанном, ждет успех — действуйте. От подарков судьбы в сфере романтических отношений не отказывайтесь, есть большая вероятность встретить по-настоящему своего человека.

Водолей

Единственный из воздушных знаков, кому Красная Огненная Лошадь не только не готовит никаких неприятных сюрпризов, но и воз денежек привезти обещает. Конечно, не просто так, придется приложить усилия, но награда за труды превзойдет все ожидания. Даже те проекты, за которые раньше Водолеям максимум могли сказать «спасибо» начнут приносить доход. Креативность и нестандартное мышление, присущие представителям этого знака зодиака, очень пригодятся.

Личная жизнь у Водолеев в этом году будет бить ключом, появятся новые интересные знакомства, а также возможность создать гармоничную пару. Впрочем, вовсе не обязательно связывать себя крепкими узами — в год Лошади можно позволить себе быть легкомысленными, крутить романы и наслаждаться всеобщим вниманием. Главное — постараться не нажить врагов.

Лев

Занавес поднимается и в свете софитов возникает величественная фигура. Зал замер в восхищении — на сцене Лев! Ну, если коротко, примерно так и будут ощущать себя представители этого знака зодиака весь год. Им от природы сполна досталось и огненной энергии, и умения жить роскошно, а значит, с Красной Огненной Лошадью Львам по пути.

Окружение Львов в этом году разделится на два лагеря — одни будут его беззаветно обожать, а другие — тихо и безнадежно завидовать. Навредить не смогут — рядом Лошадь, и копыта у нее крепкие. Всем, кто попробует посягнуть на трон, не поздоровится.

Львам в этом году можно (и нужно!) позволить себе больше отдыхать и развлекаться, но при этом важно не терять голову и вовремя вспоминать о делах. Также рекомендуется без сомнений и сожалений попрощаться с тем, что омрачает такую прекрасную львиную жизнь, — в этом году расставание с «лишним хламом» пройдет безболезненно и легко.

