Парад планет 2026: когда ожидается и что принесет

Парад планет или планетарное выравнивание — не слишком редкое, но очень интересное астрономическое событие, которое с нетерпением ждут не только астрономы, но и простые люди. Когда планеты выйдут на парад в 2016 году и повлияет ли это на нашу жизнь?

Коротко напомним, что такое планетарное выравнивание.

Если хотя бы три планеты выстроятся по одну сторону Солнца в линию — это уже парад, хоть и хиленький.

До пяти планет «в линеечку» — умеренное выравнивание.

Пять и шесть планет — большой парад.

Семь — полное выравнивание.

Легко запомнить. Увидеть — сложнее, ведь большие парады и уж тем более полное выравнивание бывают не так часто. Да и с Земли без оборудования не все планеты хорошо видны, а те, что видны, выглядят просто, как точки на темном небе.

Да, вы все правильно поняли, это мы нарочно занижаем ваши ожидания от предстоящего парада планет, чтобы увиденное произвело больше впечатления. И, между прочим, будет, от чего впечатлиться, ведь в 2026 году нас ждет большой парад, на который выйдут Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Меркурий и Венера. К сожалению, без телескопа увидеть Уран и Нептун не получится, эти неяркие «скромняшки», как обычно, будут стоять тихо и не отсвечивать, пока их «коллеги» сияют.

Когда ждать парад планет 2026

Астрономы заверяют, что планетарное выравнивание в 2026 году можно будет наблюдать в конце февраля. То есть примерно с 22 февраля стоит каждый вечер, примерно через час после заката, поглядывать на небо. Усредненной датой, когда парад планет будет хорошо заметен в большинстве точек мира, называют 28 февраля.

Важный момент: выравнивание можно будет увидеть только при ясной погоде. Также не стоит забывать, что 28 февраля на небе будет находиться растущая Луна, процент ее освещенности составит 89%. Что это значит для нас? То, что естественный спутник Земли даст «засветку», а это может помешать наслаждаться парадом.

Впрочем, по мнению астрономов, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Венеру будет видно достаточно неплохо и без специального оборудования. Главное, чтобы небо тучами не обложило, а то и Луну не разглядим.

Что принесет парад планет 2026

С научной точки зрения, парад планет никак не влияет на жизнь обитателей Земли. Тем более со своих орбит небесные тела не сходят, планетарное выравнивание — всего лишь оптический эффект. И тут кто-то обязан возмутиться: «Ретроградный Меркурий — тоже оптический эффект, а сколько от него бед!». Аргумент принимается (читайте по лицу: «сомнительно, но окей»), давайте отойдем от науки.

Итак, с древности любые непривычные явления в небе принято было считать предвестником чего-то глобального и очень часто — недоброго. Вспомните только, как люди боялись комет и каждый раз ждали Апокалипсис, разглядев в небе «точку с хвостиком». Любит народ жути нагнать, медом его не корми.

К параду планет тоже всегда относились с настороженностью — а чего это они выстроились, не иначе, что-то замышляют! — и на всякий случай готовились ко второму пришествию и прочим неприятностям. А как мы все знаем, если неприятностей очень сильно ждать, можно и дождаться. Ну или начать воспринимать рядовые ситуации как кару небесную. Например, корова заболела в любой другой период — все понятно, опять соседка-ведьма порчу навела, обычный вторник. Та же корова чихнула или просто загрустила во время парада планет — катастрофа, мор грядет, все погибнем!

Но есть и другие прогнозы на парад планет. Так многие верят, что в этот период происходит всплеск энергетической активности, и можно кардинально изменить свою жизнь. Если ждали знака, чтобы наконец-то встать с дивана и найти работу — вот он, планеты дружно голосуют «за». Также во время парада планет рекомендуется обращать внимание на «знаки судьбы» и прислушиваться к интуиции. Добрый совет: критическое мышление в этот момент все-таки не отключайте.

А еще астрологи советуют в это время избегать конфликтов, не брать и не давать в долг, не рисковать понапрасну, не принимать необдуманных решений и не увлекаться спиртным. Вот тут ни спорить, ни шутить не станем — годный совет для любого дня любого месяца каждого года.

