Туман, сильный ветер и до -6 °C ночью ожидаются 4 декабря в Краснодарском крае

В Краснодаре в четверг прогнозируют сухую и облачную погоду. Ночью и утром в низинах и у водоемов — туман.

По информации метеорологов, 4 декабря в столице Кубани порывы ветра могут достигать 9 м/с. Ночные температуры опустятся до +2…4 °C, днем воздух прогреется до +7…9 °C.

Согласно прогнозу, по всему Краснодарскому краю также в этот день без осадков. В отдельных районах ожидается туман. Днем ветер может усилиться до 14 м/с.

Ночью в юго-восточных предгорных районах и горах столбики термометров опустятся до -1…-6 °C, в среднем по краю ожидается +3…-2 °C. Днем температура поднимется до +4…9 °C, местами в южной половине края будет +7…12 °C.

Теплее всего будет на Черноморском побережье, где ночью прогнозируют +4…9 °C, днем — +9…14 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночные заморозки ожидаются на этой неделе в Краснодарском крае.

