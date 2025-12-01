Ночные заморозки до -5 °С ожидаются на этой неделе в Краснодарском крае

В первую неделю декабря в регионе прогнозируют существенное снижение температуры.

Как сообщила интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко, в северной, восточной половинах края и предгорных районах столбики термометров в ночные часы опустятся ниже нуля. Температура воздуха составит 0…-5 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая неделя зимы на Кубани будет прохладной и дождливой. Фронтальный раздел принесет в регион холодный воздух и дожди. Также в ночные и утренние часы прогнозируют туманы.

Читайте также: дожди, туман и до +15 °C днем ожидаются 2 декабря на Кубани. В Краснодарском крае во вторник прогнозируют переменную облачность с дождями и туманом в отдельных районах. В горах — осадки в виде дождя с мокрым снегом.

